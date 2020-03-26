Bakanlarla videokonferansta el yıkama dersi

Erdoğan, önceki akşam bazı bakanlara videokonferans yöntemi ile bağlanarak koronavirüs çalışmaları hakkında son bilgileri aldı. Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başdanışman Zafer Çubukçu da eşlik etti. Görüşmeye katılanların koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumaları dikkat çekti.

DEZENFEKTANI BİZE DE GÖNDERİN

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans görüşmesinde Erdoğan’a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan da bunun üzerine, “Bu el dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım” diye talimat verdi. Erdoğan, “Siz bundan bize de gönderin. Ama bana bak elimizi mahvetmesin ha” diye espri de yaptı. Dönmez’in görüşme sırasında dezenfektanı denemesi ve “denedik çok güzel” demesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih Bey deniyor da nasıl yapacağını bilmiyor ya, kuralara uygun değil” diyerek ellerin nasıl yıkanacağını gösterdi. Sosyal medyadan dün açıklama yapan Dönmez de “(Cumhurbaşkanı’nın) Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

‘YERİM DAR’ DİYORSUN

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde ise, “Mevlüt Bey seni çok heyecanlı gördüm” diye espri yaptı. Çavuşoğlu da “İlk defa videokonferans yapıyorum zat-ı devletleriyle, o yüzden heyecanlıyım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda” diye sordu. Mesafenin 70 santimetre olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, “En az 1.5 metre olması lazım” dedi. Çavuşoğlu görüşmeyi bakanlığın en büyük odasında yaptıklarını söyledi. Erdoğan, “Sen yerim dar diyorsun” diye espri yaptı.

ERDOĞAN’DAN ULUSA KORONAVİRÜS SESLENİŞİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında özetle şunları söyledi:

797 KİŞİ İYİLEŞİP TABURCU OLDU

“53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44’ünü ise maalesef kaybettik. Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlarla yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hasta ve yaşlılarımıza virüs buluşmasını önlemenin tek yolu kendimize gönüllü karantina uygulamak ve mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaktır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz.



AĞIR TEDBİRLER KAÇINILMAZ



Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pekçok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan ne kısa sürede normal hayata dönme imkanımı kavuşabiliriz. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini, temizliğe önem verilmesini tavsiye ediyoruz.

KORONAVİRÜS TEHDİDİNİ YENECEĞİZ

Ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının, uğradığımız her saldırının üstesinden birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. Bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir.

Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım.” m ANKARA