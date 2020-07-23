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ANKARA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Bakanların soru önergesi karnesi çıktı

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Bakanların soru önergesi karnesi çıktı
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Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı da bakanların milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtların istatistiğini açıklamıştı. Hazine Bakanı Albayrak soru önergelerinin yüzde 93’üne yanıt verdi.

BAKANLARIN, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt karnesi çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın soruları yanıtlama oranı yüzde 93.42 oldu.

Albayrak 27. dönemin başladığı 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren milletvekillerinden gelen bin 200 soru önergesinin bin 121’ine yanıt verdi.

EN AZ YANIT VEREN 3 BAKAN

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı da bakanların milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtların istatistiğini açıklamıştı. TBMM Başkanlığı’ndan verilen yanıta göre milletvekillerinin yazılı soru önergelerine en az yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da en az yanıt veren diğer iki bakan oldu.


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