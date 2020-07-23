Bakanların soru önergesi karnesi çıktı

BAKANLARIN, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt karnesi çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın soruları yanıtlama oranı yüzde 93.42 oldu.



Albayrak 27. dönemin başladığı 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren milletvekillerinden gelen bin 200 soru önergesinin bin 121’ine yanıt verdi.



EN AZ YANIT VEREN 3 BAKAN



Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı da bakanların milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtların istatistiğini açıklamıştı. TBMM Başkanlığı’ndan verilen yanıta göre milletvekillerinin yazılı soru önergelerine en az yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da en az yanıt veren diğer iki bakan oldu.





