Bakanlardan uzay yolculuğu mesajları

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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye saatiyle 00.49’da başlayacak. Heyecanlı bekleyiş öncesi bakanların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yapıldı. İşte mesajlar şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye’nin İlk Astronotu Uzaya Çıkıyor. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı bu gece 00.49’da Axiom Mission 3 ile uzay yolcusu. Dualarımız ve desteklerimiz, dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olmak isteyen Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kardeşimizle…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bayrağımız hep yükseklerde, gökyüzünün de ötesinde! Milletimizin hayallerinin önüne örülen "yapılamaz" duvarları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde birer birer yıkılmaya devam ediyor. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile #TürkiyeYüzyılı'nda bir hayalimiz daha gerçeğe dönüşüyor. Kendisine çalışmalarında yürekten başarılar diliyorum.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tarihi yolculuğa çok az kaldı. Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyacak roket, bu gece uzaya fırlatılacak. Şanlı bayrağımızın ufkun ötesinde dalgalanacak olmasından gurur duyuyoruz. Astronotumuza, bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum. Yolun açık olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 00.49’da fırlatılacak roketle, bayrağımızla birlikte uzay yolculuğuna çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ve ekibindekilere iyi yolculuklar diliyoruz. Türkiye Yüzyılı uzayda da başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna sayılı dakikalar kaldı. Uzayda bayrağımızın dalgalanacağı bu tarihî günde, hepimiz gururlu ve heyecanlıyız. Saat 00.49’da ekran başında olacağız. Rabbim, kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin.