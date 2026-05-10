Bakanlardan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a tebrik mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şampiyon Galatasaray'ı, teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve taraftarları kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sezon boyunca başarılı performans ortaya koyduğunu belirttiği Galatasaray Spor Kulübü'nü kutladı, futbolcuları, teknik heyetini ve taraftarları tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu'nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı kırmızılı camiayı, başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, Galatasaray'ın sezon boyunca istikrarlı performans gösterdiğini belirterek, bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "2025-2026 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

- "Sarı kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, paylaşımında, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm sarı kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluk heyecanını yaşayan sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları kutlarım." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı kutlayarak, sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları tebrik etti.