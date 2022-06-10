Bakanlardan sabaha kadar gökyüzü gözlemi

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Gençlerle birlikte gözlem yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, izlenimlerini şu sözlerle anlattı:

GENÇLERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ: Biz gökyüzü gözlem etkinliklerimizi çocuklarımız, gençlerimiz için yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bilime, uzaya, teknolojiye merak salsın diye bu etkinlikleri düzenliyoruz ve inanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan, yıldızlara, Ay’a, gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları, uzay mühendisleri, bilim insanları olacaklar. Aziz Sancar’ları olacaklar. Biz bu etkinliği Anadolu’nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen sene Diyarbakır, Zerzevan Kalesi’nden başladık. Bu yıl gene buradayız. İnşallah bu sene Erzurum’a, Van’a, Antalya’ya gideceğiz ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çocuklarımızı aileleriyle beraber uzayla, teknolojiyle, havacılıkla dolu gecelerle buluşturacağız.

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KADİM KÜLTÜRÜ YEŞERTİYORUZ: Diyarbakır, Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en uzak garnizonlarından bir tanesi ama buranın bir özeliği daha var: Farklı bir kült ve ya inanç diyebileceğimiz Mithra inancının da burada yaşatıldığı ve dünyada en iyi korunmuş tapınaklarından bir tanesi. Bu inançta gezegenler, uzay çok önemli. Bu alanlarda 3 bin yıllık bir tarihte hep gözlem yapılmış, yıldızlar, gezegenler izlenmiş. Astronomi bu topraklarda yapılmış dolayısıyla biz bu etkinliği burada yaparak aslında bu toprakların kadim kültürünü de tekrar yeşertmiş oluyoruz. Bu topraklara tekrar astrolojiyi getirmiş oluyoruz. Bu manada da Zerzevan Kalesi’nde bu işi yapmak hem anlamlı hem de çok güzel. Gelen herkesin de etkilediğini görebiliyoruz.





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu bir mekanda olduklarını ifade ederek “Gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan birindeyiz. 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden bir tanesi.” dedi.

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Etkinliğe katılan 11’ncisi sınıf öğrencisi Esma Çakmak, uzaya ve gökyüzüne ilgisi olduğunu belirterek “Uzay mühendisliği okumak istiyorum. Benim için büyük bir fırsat burası. O yüzden mutluyum.” dedi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Gözlem etkinliği, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’nde Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.





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3 bin yıllık geçmişi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye’de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan kale ve kale içinde bulunan Mithras Tapınağı, yüzlerce yıldır insanların ilgisini çekiyor.

1’DEN 86’YA KADAR

Etkinliğe en küçüğü 1, en büyüğü 86 olmak üzere toplamda yaklaşık bin kişi katılıyor. Çok sayıda yabancı basın mensubu ile İran, Burundi, Endonezya, Çad, Filipinler, Tayland ve Güney Sudan gibi ülkelerin büyükelçileri de etkinlikte yer alıyor.

YILDIZLAR ALTINDA KONSER

Diyarbakır Devlet Klâsik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, kalenin önünde katılımcılara konser verdi. Zerzevan Kalesi’nde ilk kez yıldızlar altında verilen konsere katılımcılar da kayıtsız kalmadı. Seslendirilen türkülere eşlik eden gökyüzü meraklıları, halaylar çekerek geceye renk kattı.

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KUTUPLARDAN ÖTEGEZEGENLERE

Etkinlik boyunca bilim insanları; ötegezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapılıyor.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Program boyunca, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşuyor. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenleniyor.