Bakanlardan çağrı: Tedbiri elden bırakmayalım

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Bakanlar, toplantının ardından alanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlardan riskli olduğu düşünülen binalara girmemesini, binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşların 112 Çağrı Merkezine bilgi vermelerini, olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

291 ARTÇI DEPREM

Yerlikaya, en büyüğü 5.9 olmak üzere, 291 artçı deprem meydana geldiğini, 4 ve üzeri artçı deprem sayısının 8 olduğunu söyledi. Yerlikaya, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 16 bin 793 çağrı geldiğini, bunlardan 997’sinin ‘Depremle ilgili acil yardım’ talebi olduğunu belirtti.

101 BİN KİŞİ OKUL VE CAMİLERDE

Yerlikaya, yapılan çalışmalarla bilgileri şöyle aktardı: “AFAD tarafından İstanbul’da, 650 personel ve 148 araç görevlendirildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşları akredite STK’larla birlikte ise toplam 903 araç ve 11 bin 481 personel görevlendirildi. Barınma ile ilgili olarak, 27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirildi. İstanbul’da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerimizde, 50 bin vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Yani toplamda 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı.

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Türk Kızılayı koordinasyonunda, 41 belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarından, 36 ikram çadırı, 99’u ikram aracı olmak üzere, toplam 302 araç ile bin 508 personel ve gönüllü görev yapıyor. 348 dağıtım noktasında, 527 bini aşkın çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerine ikram malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak soğuk içecek ve 500 binin üzerinde su dağıtıldı.”

KURUM: 3 BİN EKİP SAHADA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İstanbul’u kurtarma seferberliğini hep birlikte başlatalım. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım” diyerek, İstanbul için kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Gelen çağrılara ilişkin verileri paylaşan Kurum, şöyle konuştu: “Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık. İstanbul’daki ihbarların yaklaşık yüzde 80’i Avrupa yakasında toplanıyor. Yüzde 20’si Anadolu yakasında. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Bu ihbarların 1467’sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Ağır, orta hasar söz konusu değil. İstanbul’da 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul’da, kamu binaları başta olmak üzere hasar tespit yapıyor. Yurtların, okullarımızın, cami ve hizmet binalarımızın da içerisinde olduğu 28 bin 538 kamu yapısına dair hasar tespit çalışmalarımızı süratle başlattık. İlk etapta 36 öğrenci yurdumuzda hasar tespit edilmedi. İstanbul’daki tüm hastanelerin tespitlerini Sağlık Bakanlığı ile yapacağız.”

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MEMİŞOĞLU: BİLİNÇLİ OLALIM

- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Türkiye’nin sağlık sisteminin depreme hazır olduğunu belirtip, vatandaşların deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçli olmaya çağırdı. Deprem sonrası yaralananlarla ilgili bilgi veren Bakan Memişoğlu, direkt depremin etkisiyle birincil yaralanma olmadığını, buna karşın, deprem sonrası panik, tramvayla kaçış esnasında yaralanan vatandaşlar olduğunu belirtti. Bakan, halihazırda geç başvurular ve acil gözlemdeki tedavi görenlerle birlikte, 55’i İstanbul’da, 1’i Sakarya’da, 2’si Yalova’da ve 2’si Tekirdağ’da olmak toplam 60 hastanın tedavilerinin devam ettiğini söyledi.