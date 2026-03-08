Bakanlardan aileye ziyaret... İki müdür görevden uzaklaştırıldı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 07:00

İSTANBUL Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in (44) öğrencisinin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan soruşturma kapsamında, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve okul müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

OĞLUNUN EĞİTİMİ KARŞILANACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik’in Konya’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakanlar Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik’in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik’e Konya’daki evlerinde başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan’a taziyelerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla Konya’da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı. Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik’in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masrafları karşılanacak.

 

