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Bakanlardan 15 Temmuz mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız

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#Hakan Fidan#15 Temmuz#FETÖ
Bakanlardan 15 Temmuz mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 19:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. 

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. 

Fidan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. #DemokrasiveMilliBirlikGünü kutlu olsun!"

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BAKAN GÜLER'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve 15 Temmuz destanını yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gecesi kara, sabahı zafer 15 Temmuz. Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

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#Hakan Fidan#15 Temmuz#FETÖ

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