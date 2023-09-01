Bakanlar ve TBMM BaÅŸkanÄ± KurtulmuÅŸ, TEKNOFEST'te stantlarÄ± gezdi

Haberin DevamÄ±

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Abdulkadir UraloÄŸlu, TEKNOFEST alanÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±n stantlarÄ±nÄ± ziyaret etti.

Projeler hakkÄ±nda bilgi alanÂ UraloÄŸlu, TEKNOFEST'in Ã§ok gÃ¼zel bir ortamda dÃ¼zenlendiÄŸini belirterek, "Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ilgi var. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak teknolojiye gerÃ§ekten Ã¶nem veren bakanlÄ±klardan bir tanesiyiz. Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, Devlet Demir YollarÄ±Â Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ve TÃœRKSAT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ile buradayÄ±z. StantlarÄ± gezdik. GerÃ§ekten yerli ve milli Ã¼rÃ¼nler ile yazÄ±lÄ±mlar konusunda birÃ§ok aÅŸama kat ettik"Â ifadelerini kullandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

BAKAN GÃœLER, AZERBAYCANLI MEVKÄ°DAÅžI Ä°LE BERABER TEKNOFEST'Ä° ZÄ°YARET ETTÄ°

MilliÂ Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler ve Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n TEKNOFEST ziyaretine eÅŸlik etti. Bakan GÃ¼ler'in beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ziya Cemal KadÄ±oÄŸlu, Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Celal Sami TÃ¼fekci ve Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ä°rfan Ã–zsert de yer aldÄ±.



Bakanlar YaÅŸar GÃ¼ler ve Org. Zakir Hasanov, TEKNOFEST alanÄ±nÄ± dolaÅŸarak vatandaÅŸlarlaÂ sohbet etti. Her iki Bakan da stantlarÄ± dolaÅŸarak yerli ve milliÂ teknoloji Ã¼rÃ¼nlerini inceledi.Â

Â

TBMM BAÅžKANI KURTULMUÅž'TAN TEKNOFEST ZÄ°YARETÄ°

TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Etkinlik alanÄ±nda standlarÄ±Â gezen KurtulmuÅŸ,Â genÃ§lerle bir araya gelerek sohbet etti.Â