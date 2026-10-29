Bakanlar ve siyasilerden 29 Ekim'e özel 'Türkiye Yüzyılı' ve birlik mesajları

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Bakanlar ve siyasiler, Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Paylaşımlarda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmetle anılırken, 'Türkiye Yüzyılı' ve kalkınma vurgusu öne çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracak 2053 ve 2071 Türkiye’sini inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla mevcut kazanımlarımızı daha ileriye taşımaya, sınırlarımıza sığmayan ve coğrafyamızı aşan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Haberi görüntüle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Aziz milletimizin destansı mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Kahraman ecdadımızdan ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin yeni yaşında, aynı inanç ve kararlılıkla, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve Cumhuriyetimize emek verenleri rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 400 sanatçı, aynı sahne, aynı coşku… Cumhuriyetimizin 103. yılını Türk dünyasının ortak sesiyle kutluyoruz. Bu akşam Ankara Arena’da Türk Dünyası Özel Konseri’ni izleyerek sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak olduk. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız; Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve birbirinden değerli solistlerimiz, korolarımız ve dans topluluklarımızla bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Özel konuğumuz Dimash Qudaibergen de sesi ve yorumuyla bu anlamlı buluşmaya ayrı bir renk kattı. Bu gece aynı sahnede buluşan Türk dünyasının sanatçıları, ortak kültürümüzün zenginliğini ve kardeşliğimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Farklı coğrafyalardan yükselen sesler, Cumhuriyetimizin coşkusunda birleşti. Kültür ve sanatın kurduğu bağlarla Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeye, ortak mirasımızı birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu özel gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, topluluklarımıza ve bizlerle aynı heyecanı paylaşan sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını; aklıyla, vicdanıyla, bilgisiyle ve erdemiyle yarınlarımızı inşa edecek evlatlarımız şekillendirecek. Köklerinden aldığın güçle, hayallerinle ve emeğinle Türkiye Yüzyılı'nı sen yazacaksın. Bu miras senin, bu vatan senin. Cumhuriyet Senin Gelecek senin.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım; bugün, asil milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, kendi geleceğini belirleme hakkını güvence altına aldığı şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini, Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta sizler olmak üzere asil milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum" dedi.

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19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, milletin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve özgür yaşama kararlılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını belirten Bakan Güler, "Milletimizin topyekun mücadelesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman ordumuzun fedakarlıklarıyla Milli Mücadelemiz zafere ulaştırılmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve milli egemenliğe dayanan yeni bir devletin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Esareti reddeden, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen ve geleceğini kendi iradesiyle belirleyen aziz milletimizin yeniden doğuşunun simgesi olan Cumhuriyetimiz, 103 yıllık tarihinde karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aşarak önemli kazanımlar elde etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke ve hedefler, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda bilim, teknoloji, eğitim, üretim ve savunma alanlarında ilerlemek; ülkemizin geleceğini güvence altına almak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında temel gayemiz; ülkemizin savunma ve güvenlik kapasitesini daha da güçlendirmek, milli imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve Türkiye'yi her alanda ileriye taşımaktır. Bu çerçevede, şanlı tarihimize ve kahraman ecdadımıza yakışır şekilde çalışarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Güler ayrıca şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, fedakarlıklarıyla tarihimize iz bırakan kahraman gazilerimizin ve Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarının emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Onların bizlere emanet ettiği vatanımızı korumak, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha güçlü bir geleceğe taşımak hepimizin tarihi görevidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Millî Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Üretimle, bilimle, teknolojiyle ve milletimizin alın teriyle, akıl teriyle elde ettiği kazanımlarla geleceğe yürüyoruz. Her yeni eser, her büyük atılım ve her başarı, Türkiye’nin yarınlarına duyduğumuz inancın ve tam bağımsızlık irademizin bir nişanesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, devletimize hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhuriyetimizi büyük hedeflere erişerek Türkiye Yüzyılı’na taşıyacağız.

Gözden Kaçmasın Gözbebeğimiz 103 yaşında Haberi görüntüle

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Milletimizin bağımsızlık yolunda sarsılmaz bir inanç, azim ve eşsiz fedakârlıklarla yazdığı şanlı destanın eseri olan Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Milli Mücadele’nin en zorlu şartlarında, imkânsızlıklara boyun eğmeyen aziz milletimiz gösterdiği kahramanlıkla iradesine ve istikbaline asla zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ıslanan bu topraklar ve onların bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin asırlık yürüyüşünün en sağlam teminatıdır.

Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk; asırlık mirasımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Nesiller boyunca büyüyen hayallerimiz, her dönemin emeğiyle Türkiye’nin yolunu ve ufkunu değiştiren eserlere dönüştü. Geçmişten bugüne uzanan bu yolculukta, her yeni nesle daha güçlü bir Türkiye bırakmak için ilerlemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Cumhuriyetimizin ilanının 103’üncü yıl dönümünü iftiharla kutluyor; aziz vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923’te aldığı tarihî kararla, İstiklal Harbi’ni zafere ulaştıran millî iradeyi devlet idaresinin esası olarak perçinlemiştir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinden taviz vermeden; halkın sesini, sözünü ve tercihlerini yönetimin tüm kademelerinde hâkim kılma mesuliyetini bugün de aynı şuurla taşıyoruz. Temel ilkelerimize ve ortak değerlerimize bağlılığımızı, adaleti gözeterek ve hürriyetleri koruyarak sürdüreceğiz.

Kamu görevlerini emanet bilmekten ve ülkemizin menfaatini siyasi hesapların üzerinde tutmaktan ayrılmayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında kardeşliğimizi tahkim etme irademizi en güçlü şekilde savunuyoruz.

Toplumsal bütünleşmeyi derinleştirmek ve millî dayanışmamızı büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte yaşama azmimizi güçlendirmek için Meclisimizin temsil kudretine yaslanmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Meclisimizin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü, yol arkadaşlarını ve kuruluşundan itibaren millî iradenin tecellisi için parlamentomuzda görev yapan mensuplarımızı saygıyla anıyorum. Bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor; fedakâr gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Cumhuriyetimizin istikbalini millî egemenliğe sadakatle, eşitlik ve kardeşlik temelinde güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."