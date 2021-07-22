Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, sel bölgelerinde incelemelerde bulundu

Soylu ve Yazıcı, derenin taşması sonucu sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde inceleme yaptı.

Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, su birikintilerinin temizlenmesi ve diğer konularda yetkililerden bilgi alan Soylu, ziyaret ettiği bazı ev ve iş yerlerindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

Bakan Soylu, Ardeşen Belediyesi ve Fındıklı Kaymakamlığını da ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Arhavi'de Bakan Soylu ile incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, incelemelerinin ardından Arhavi Gençlik Merkezi'nde sel afetine ilişkin koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile kurum yöneticileri de katıldı.

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