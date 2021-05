Bakanlar, parti liderleri ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız." ifadelerini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik, İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır." paylaşımını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da mesajında, "Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğünü, mabet masuniyetini hiçe sayarak ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize saldıran İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerine yer verdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da baskını kınayan mesajında, saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını vurguladı. Mesajında İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en kutsal mekanların şiddetle anılması ve ibadet edenlere eziyet edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, yaralılara acil şifalar diledi.



SİYASİ PARTİ GELEN BAŞKANLARINDAN KINAMA



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize, İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı olay karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "Siyonist İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yaptığı çirkin ve vahşi saldırıyı lanetliyor, Müslüman Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lakin, korkunun ecele faydası yoktur. Allah'ın inayetiyle Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in özgürlüğü yakındır." paylaşımında bulundu.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"İşgalci İsrail'in, ses bombalarıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. İnsanlığa ve kutsallara saygısı kalmamış, hukuktan ve ahlaktan yoksun bu zihniyetin işgal politikalarına ve zorbalıklarına bir an önce son verilmelidir."

