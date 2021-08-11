Bakanlar Pakdemirli, Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu'ndan Marmaris'te koordinasyon toplantısı

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için dünyanın her tarafından yardım geldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, en önemli dostluğu, desteği kardeş ülke Azerbaycan'dan aldıklarını vurguladı.

Pakdemirli, kardeş ülkenin 900'ün üzerinde personel ve 90'ın üzerinde araç ile Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye geldiğini kaydetti.

Azerbaycanlı ekiplerin sahada uyumlu çalıştığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz birçok zor görevde ormancılarımızla omuz omuza, yan yana görev yaptılar. Bundan da çok büyük mutluluk duydular. Ben bu arkadaşların azmini, şevkini gözlerinin içinde gördüm. Hangi görev için görevlendirmeye kalksak 'biz buraya oturmaya gelmedik, yardım etmeye geldik' diyen Azerbaycanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ekipleri burada gördüğümüz için memnun olduk. İki devlet liderinin de söylediği gibi 'tek millet, iki devlet' diyorum. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz tek millet olduğumuzu ispat ettiler. Burada hep beraber sahada tek yürek bir şekilde çalıştık, çabaladık."

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirazeyev'e de başarılı koordinasyonundan dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Bundan sonraki insani yardımlar konusunda yeni bir tecrübe edinmiş olduk. Karşılıklı olarak Azerbaycan ile hem insan kaynağı hem de makine, tesisat alışverişimizin böyle zor durumlarda olabileceğini tahmin ediyoruz. Türk milleti için desteğiniz önemlidir. Milletimiz zor zamanda kendine destek verenleri asla unutmaz." diye konuştu.

BAKAN KURUM'DAN AZERBAYCAN VURGUSU

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, Antalya ve Muğla ile ilçelerinde de çıkan orman yangınlarının olduğunu hatırlattı.

Eş zamanlı olarak yedi ilde büyük orman yangınıyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Büyük bir afeti yaşadık. Her afette olduğu gibi devletimizin tüm birimleri, Bakanlarımız, Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken tüm çalışmaları yapmak için olay yerine intikal ettik. Biliyorduk ki tüm dünya da bizimle beraberdi ancak her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz buradalardı ve bizimle aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi orman alanlarında, şehirlerimizde bizimle beraber yangınla mücadele ettiler."

"BİLİYORUZ Kİ YÜREĞİMİZ BİR ATIYOR, İKİ AYRI DEVLETİZ AMA TEK ÜLKEYİZ"

Kurum, yaralı itfaiye ekibinin de olduğunu, Azerbaycanlı kardeşlerinin de yangının söndürülmesi için cansiperane mücadele ettiği için müteşekkir olduklarını bildirdi.

Tüm Azerbaycanlılara teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun. Biliyoruz ki yüreğimiz bir atıyor, iki ayrı devletiz ama tek ülkeyiz. Kalbimiz bir gönlümüz bir. Azerbaycanlı Bakan Yardımcımız da yangının başından itibaren bizimle birlikteydi. Burada bir fiil gerek sahada gerek koordinasyon çalışmalarımıza ortak oldular, bizler için yapılması gereken tüm fedakarlığı Azerbaycanlı kardeşlerimiz yaptılar. 700'ü aşkın itfaiyeci kardeşimiz, yine araç ve gereçleriyle burada yangını söndürmek için insanüstü bir performans sergilediler ve yangınların kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendiler. Bizi yalnız bırakmayan bakanımıza, tüm itfaiyeci kardeşlerimize teşekkür ederiz. Biz Azerbaycan ile bir ve beraberiz. Bir asır boyu beraberiz, yüz yıllarca da bu kardeşliğimiz sürecek. Kardeşliğimiz sürdüğü sürece biliyoruz ki hangi ülke dara düşse iki ülke Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraber olacaktır."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "DÜNYA TARİHİNDE EN BÜYÜK AFETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da 14 gün önce başlayan, Türkiye tarihinin en önemli yangınlarından birine şahit olduklarını söyledi.

Antalya'daki orman yangının 10 gün sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Muğla tarafında bugün, yarın bitirmek üzere olduğumuz bir yangınla 14 gündür mücadele ediyoruz. Dünya tarihinde en büyük afetle karşı karşıya kaldık. Burada Türk milleti olarak topyekun bir mücadele yaptık. Hem devlet ve milletin kardeşliği olarak çok önemli bir işin sonuna gelmek üzereyiz. Bu süreçte dost kardeş Azerbaycan'ı yanımızda görmemiz onlarla birlikte çalışmamız bize hem moral motivasyon oldu hem de yangınla mücadelede bize çok büyük destek sağladılar. İki devlet, tek millet olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada büyük bir başarı örneğini gördük. Onlara minnettarız."

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Karaismailoğlu, Azerbaycanlı ekiplerin bölgede zorlu süreçte yardımcı olmalarının fevkalade memnun ettiğini dile getirdi.

Tüm ekibe teşekkür eden Karaismailoğlu, "Onlardan Allah razı olsun. Emeklerine minnettarız. Bizler de Azerbaycan'ın her zaman zor gününde yanında olduğumuz gibi bundan sonra da her zaman zor günlerinde yanında olacağız. Bizlere destek veren, bu büyük felaketin önlenmesinde bize büyük çaba sarf eden Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLETTİR"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev de devam eden yangınlara müdahale ettiklerini bildirdi.

Birçok mevkide söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldıklarına değinen Mirzeyev, ekiplerinin 24 saat yangınlara karşı nöbette olduğunu söyledi.

Bakanların ve yetkililerin sadece yangını söndürmek için uğraşmadığını halkın yaralarını da sarmaya çalıştığını aktaran Mirzeyev, "Her zaman Türk kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye büyük bir devlettir, bunu atlatacaktır. Böyle bir yangın Türkiye'de hiç olmamıştır. Çok ağır yangınlar oldu. Bir millet, iki devletiz. Bizim dostluğumuz ebedi ve sonsuzdur. Türk halkı bizim muharebemizde bizim yanımızda oldularsa biz de her zaman Türkiye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da Azerbaycan'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.

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