Bakanlar nereden aday olacak... Cumhur İttifakı'nda liste mesaisi

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AK Parti milletvekili listeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Üst komisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında mesaiye başlarken, bakanlar için yapılan analiz çalışması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceğinin açıklamasının ardından gözler bakanların hangi ilden aday olabileceğine çevrildi. AK Parti bu sorunun cevabını aramak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

HER İSİM İÇİN 3 İL

17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan 18 kabine üyesinin aday gösterilebilmesi için yürütülen çalışmada her isim için 3 il önerildi.

Peki bu 3 il önerisi neye göre belirlendi? Bakanların etki alanları, bakanların memleketleri ve bakanların deprem bölgesinde çalıştığı yerler dikkate alındı.

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BAKANLAR İÇİN BÜYÜKŞEHİR KARARI

Kapsamlı yürütülen çalışmalarda bakanların sadece büyükşehirlerden aday gösterilmesi yönünde kuvvetli bir eğilim oluştu. Ancak son karar netleşmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi bakanın nereden aday gösterileceğine karar verilecek.

YENİDEN REFAH İLE AK PARTİ'DEN 40 İLDE İŞ BİRLİĞİ

Peki Cumhur İttifakı'nda son durum ne? Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelerin yarından itibaren hızlanması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin 41 ilde kendi adayını çıkarıp kalan 40 ilde AK Parti ile işbirliği yapabilmesi üzerinde duruluyor.

BBP İLE HİBRİT MODEL

Hibrit modelin BBP ile de yürütülebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 9 Nisan'a kadar bu durum netleşmiş olacak. AK Parti alt komisyon çalışmalarını geçen hafta tamamladı. Bugün üst komisyon çalışmaları sürecek. Dün ilk mesai yapıldı.

ERDOĞAN'IN ÖNÜNDEKİ 1200 İSİM

6025 aday arasında dosya 1200 aday adayına kadar indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla 1200 ismi değerlendirecek. Bu listede ismi olmayan, sürpriz isimler de olacak. Ancak AK Parti kurmayları bu konuda bilgi vermiyor.