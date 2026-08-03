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Bakanlar Memişoğlu ve Çiftçi bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Memişoğlu#Mustafa Çiftçi#Bakan Memişoğlu
Bakanlar Memişoğlu ve Çiftçi bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 19:18

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya geldi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklarımız arasındaki yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdiğimiz son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ettik. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlarımızın acil hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlayan Hayat 112 uygulamamız başta olmak üzere bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. 

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#Kemal Memişoğlu#Mustafa Çiftçi#Bakan Memişoğlu

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