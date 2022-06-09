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Bakanlar Kurum ve Koca, ’Konyalılar Günü’nde buluştu

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum#Konyalılar Günü
Bakanlar Kurum ve Koca, ’Konyalılar Günü’nde buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da düzenlenen ’Konyalılar Günü’ fuarının açılışına katıldı.

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Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğe, bakanlar Murat Kurum ve Fahrettin Koca’nın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Murat Kurum, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, geçen yıl açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi üzerine konuştu. Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'mıza, Ankaralı kardeşlerimize hediye ettiği Millet Bahçesi’nde gençlerimiz bir taraftan burada parklarda oynayacak. Burada anneleriyle, babalarıyla vakit geçirecek. 4 gün boyunca burada gençlerimiz yapılan etkinliklerden konserlerden istifade edecek. Açıldığı günden beri yoğun bir ilgiyle alakayla karşılaştık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Konya’da bakkal işleten babasının yanında geçirdiği yılları anlattı. Bakan Koca, sağlıkçılarla ilgili gündemde olan yeni yasal düzenlemeye ilişkin ise "Meclis’te dün komisyona geçti. Yarın Plan Bütçe Komisyonu’ndan inşallah geçmiş olacak. Meclis’in iradesiyle salı günü inşallah Genel Kurul’dan geçmiş olacak. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Mesleğimizin saygınlığını, özellikle pandemide kazandığımız saygınlığı lütfen kaybetmeyelim ve buna fırsat vermemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum#Konyalılar Günü

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