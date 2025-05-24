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Bakanlar Kacır ve Yumaklı, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı

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#Bakan Kacır#TOBB#Bakan Yumaklı
Bakanlar Kacır ve Yumaklı, TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 00:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürecek, yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" derken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Türkiye Yüzyılı'nın lokomotiflerinden biri olan tarım ve gıda sektörümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen şuraya katıldığını belirtti.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda 81 ilin oda ve borsa temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildiren Kacır, "Üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürecek, yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle, daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE PAYLAŞTIK"

Bakan Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şurada Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda tarımın stratejik rolünü vurguladıklarını belirtti.

Yumaklı, şunları kaydetti:

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"Üretim planlaması, kırsal kalkınma, çiftçimizin finansmana erişimi, sürdürülebilirlik ve kayıtlılık gibi alanlardaki çalışmalarımızı kamu ve özel sektör temsilcileriyle paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotiflerinden biri olan tarım ve gıda sektörümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız."

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#Bakan Kacır#TOBB#Bakan Yumaklı

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