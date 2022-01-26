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Bakanlar İstanbul’da

#Adil Karaismailoğlu#Süleyman Soylu#İstanbul
Bakanlar İstanbul’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkisindeki İstanbul’a gelerek inceleme yaptı.

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Bakanlar Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SIKINTILI BİR SÜREÇ

Bakan Karaismailoğlu İstanbul’un son yılların en yoğun kar yağışını aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Yağış nedeniyle maalesef ulaşımda önemli aksamalar yaşadık. Çok yoğun bir gece geçirdik. Maalesef yolda kalan vatandaşlarımız da sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak özverili bir çalışma yapıldı. İklim koşullarının yoğun etkisi altında 11 bin vatandaşımız, 3 bin 900 araç ile bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti. Özellikle Mahmutbey kavşağı ile Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Hızlı trenler İstanbul-Ankara arası çalışmakta. Marmaray bu gece de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek.”

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SOYLU UYARDI: KIŞ LASTİĞİ TAKMALARI GEREKİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da ilgili kurumların işbirliği ile topyekûn bir mücadele verildiğini anlatırken kış lastiği uyarısı yaptı: “Özellikle ağır vasıta araçlarının uygun kış lastikleriyle yola çıkmaları gerekirdi. Gece 03.00’ten beri oradaki tabloyu görmek için 12 km yürüdüm. Belediye otobüslerini, TIR’ları, kamyonları gördüm, hepsi yolları kapatmışlardı. Kış lastiğiyle yola çıkmak ve kar yağışı geçene kadar parklarda beklemek gerek.”

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#Adil Karaismailoğlu#Süleyman Soylu#İstanbul

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