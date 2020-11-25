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ANKARA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakanlar iş dünyasını bu hafta dinleyecek

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Bakanlar iş dünyasını bu hafta dinleyecek
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İş dünyasının ekonomi ve hukuk alanındaki beklentilerini bakanlara aktaracağı toplantılar bu hafta başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önceki gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le bir araya gelmişti. Elvan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

HAFTA SONUNDA DA OLABİLİR

Edinilen bilgilere göre iki bakanın görüşmesinin ardından hazırlıklar hızlandırıldı. İş dünyasının çatı kuruluşları ve STK’larla birkaç güç içinde buluşulacağı, gerekirse hafta sonu toplantıların yapılacağı belirtildi. Toplantılara hem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılması planlanıyor. Böylece talepler birinci elden dinlenecek. Toplantı trafiğinden sonra da yol haritasının vakit kaybedilmeksizin belirlenerek, harekete geçilmesi amaçlanıyor.

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