Bakanlar Göktaş ile Çiftçi, valilerle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, toplantıya ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “81 İl Müdürümüzün de katıldığı toplantıda, sosyal risk haritalarımız, aile rehberi ve çocuklar güvende sistemimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sosyal risk haritalarımızla; reaktif değil, proaktif bir sosyal hizmet modeliyle ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki riskleri doğrudan izleyerek hızlıca harekete geçiyoruz. Zamanında ve etkili müdahaleler ile riskleri büyümeden önlüyoruz. Aile odaklı ve yerinde hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi ve sosyal politikalarımızı yaygınlaştırmaya ve aziz milletimizin müreffeh yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.