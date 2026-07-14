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Bakanlar Çiftçi ile Bak, Spor Güvenliği Toplantısı’nı gerçekleştirdi

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#Mustafa Çiftçi#Bakan Çiftçi#Spor
Bakanlar Çiftçi ile Bak, Spor Güvenliği Toplantısı’nı gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 21:56

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Güvenliği Toplantısı’nda yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi.

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 Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakanlıkta gerçekleştirilen Spor Güvenliği Toplantısı'nda ligler başlamadan önce yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini bildirdi.

Çiftçi, profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirlerin, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamalarının ile il bazında yürütülecek hazırlıkların ele alındığını belirtti.

Paylaşımında, sporun birleştirici ruhuna yakışır şekilde sahalarda rekabetin, tribünlerde fair play anlayışının hâkim olması için bakanlıklar ve ilgili tüm kurumlar arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini ifade eden Çiftçi, sporcuların ve vatandaşların huzuru için yeni sezonda da gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

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#Mustafa Çiftçi#Bakan Çiftçi#Spor

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