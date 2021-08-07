Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgi sunum yaptı, AFAD ekipleri de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ile Karaismailoğlu, yangın bölgesindeki son durumu, yaptıkları ziyaretleri ve çalışmalarını anlattı. Toplantı, yangından zarar gören mahallelerin muhtarlarının taleplerinin dinlenmesi ve son durumun değerlendirilmesiyle basına kapalı devam etti.

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