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Bakanlar Büyükelçiler Konferansı’nda bir araya geldi

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#Büyükelçiler Konferansı#Ankara#Hakan Fidan
Bakanlar Büyükelçiler Konferansı’nda bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 21:55

Ankara’da gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli” düzenlendi.

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14’üncü Büyükelçiler Konferansı’nın bugünkü resmi açılışının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile “Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli” düzenlendi. Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, dış ticari ilişkiler, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca panelde dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip olan Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi.

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#Büyükelçiler Konferansı#Ankara#Hakan Fidan

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