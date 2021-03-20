Bakanlar Artvin’de... 52 konutun yanması afet

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada alevlerin daha da büyümesine dair bir korkularının oluştuğunu, ancak büyük bir gayretle yangının son bulduğunu söyledi. Bakan Soylu, “AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 milyon lira gönderildi. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1.5 milyon gönderiliyor. Evi yananlar için ilk etapta 15 bin lira hesaplara yatacak” diye konuştu.

‘21 BİNA YAPILACAK’

İlk belirlemelere göre 21 bina yapılacağını belirten Bakan Soylu, “İçerisinde 52 konut olacak, 60 civarında ahırı, samanlığı olacak. Bunlarla ilgili hasar tespitleri yapılıyor. Burası için afet bölgesi kararı aldık. 52 konutun yanması küçük bir şey değil, büyük bir afet” şeklinde konuştu.

İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52’si konut diğerleri de ahır, samanlık, dükkân ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettiklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “Burada evi yanan kardeşlerimiz için de kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. TOKİ, Dereiçi köyüne yakışacak yatay mimari esaslı, hayvanlarımıza en yakın noktada bakabileceğimiz güzel bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

ALTIN ARADILAR

Öte yandan yangının ardından geceyi komşu ve akrabalarında geçirenler evlerine gelerek, yangından geriye kalan eşyalarını aramayı sürdürdü. Evi yanan Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Elif Tamyürek’in de kitapları, bilgisayarı ve çeyizi küle döndü. Enkazda annesinin altınlarını arayan genç kız, tüm eşyalarının yok olduğunu söyledi.

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