Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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