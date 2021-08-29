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HaberlerGündem HaberleriBakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi
GeriGündem Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi

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Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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