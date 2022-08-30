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Bakank Varank: İnsansız hava araçlarında dünyada bir numarayız

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#Mustafa Varank#TEKNOFEST#Samsun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 19:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'da düzenlenen Teknofest Festivali'nde CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. "İnsansız savaş uçağı Kızılelma'yı devreye aldığımızda F-16'nın yapacağız kabiliyeti yapabilecek" diyen Bakan Varank, "İnsansız hava araçlarında dünyada bir numarayız" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Katılımcı sayısı 100 bini geçti. Kesin rakamı bir iki saat sonra alacağız. Biz 2018'de İstanbul'da yaktığımız teknoloji ateşini Anadolu'ya yaymak istiyorduk. Teknofest'i bir şehirle sınırlandırmadık. Karadeniz başta olmak üzere illere götürdük. Cip tasarım yarışmasını Rize'de gerçekleştirdik. Zafer Bayramı coşkusunu Teknofest coşkusuyla birleştirdik. cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı ziyaret edecek ve ödülleri verecek. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları burada. Havacılık şovları var, birazdan konserler başlayacak. İlkler var. Baykar firması Türkiye'nin caydırıcılığı ve gücünü artıracak. Kızılelma'nın birebir prototipini burada sergilemeye başladı.

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Bakank Varank: İnsansız hava araçlarında dünyada bir numarayız


İnsansız hava araçlarında dünyada bir numarayız. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'yı devreye aldığımızda F-16'nın yapacağız kabiliyeti yapabilecek. Havelsan'ı, Aselsan'ı ziyaret ettim. Hepsi yeni teknolojilerini buraya getirmişler. Buraya gelen genç ve çocuklarımız bilimle tanışsınlar, en başarılı bilim insanları geleceğin Aziz Sancar'ları olacak buna inanıyoruz. İnşallah seneye bir kısmını Tokat'ta yapabiliriz. Bu gayretin göstergesi. Üreterek teknolojiye yatırım yaparak yapacağız. Çok mutlu ve gururluyuz. Vatandaşlarımız buraya gelerek ülkeleriyle gurur duyuyor. Biz Türkiye'nin geldiği noktayı göstermekten mutlu ve gururluyuz. Bugün havacılık gösterisi yapanların hiçbirisi 20 yıl önce yoktu. 20 yıla bir asırlık emeği sığdırdık.

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