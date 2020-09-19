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AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:23 |  Son Güncelleme:

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kahraman gazilerimize milletçe minnettarız

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Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kahraman gazilerimize milletçe minnettarız
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini aktardı.

Ayrıca İstanbul'da da gazilerle buluşan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız. Rabb'im tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin."

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