Bakan Yerlikaya açıkladı: 509 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün (21 Mayıs) düzenlendi. Açıklamada, 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldığı, 27’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 509 düzensiz göçmen yakalandığı kaydedildi.

“HER 100 KİŞİDEN SADECE 2’Sİ DÜZENSİZ GÖÇMEN”

“İki yıl önce mobil göç araçlarıyla kimlik kontrollerine başladık” ifadelerini kullanan Yerlikaya, “O dönemde kimlik sorduğumuz her 4 kişiden yaklaşık 3’ü düzensiz göçmendi. Bu oran %74,5’ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran %1,8’e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2’si düzensiz göçmen çıkıyor” diye ekledi. Açıklamada “Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır Böylece; düzensiz göç rotası değişmiştir” dedi.

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18 BİN 317 YER KONTROL EDİLDİ

Açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetim yaptı.

432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;