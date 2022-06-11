Bakanı Özer: Öğrenme kayıplarını telafi için 4 yaz okulu açıyoruz

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere Bilecik’e geldi. Bilecik Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Özer’i, Vali Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve daire müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Özer, koronavirüs salgının ardından öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla 4 ayrı yaz okulu açacaklarını ifade etti. Bu eğitimler için Türkiye genelinde Bilim Sanat Merkezlerini yaygınlaştırdıklarını anlatan Bakan Özer, "183 tane olan merkezi 2021 yılında 225’e, 2022 yılında ilk 5 ayında 355’e çıkardık. Şimdi tüm öğrencilerimiz için bilim ve sanat olmak üzere iki ayrı ders açarak öğrencilerimize bir ay süreyle ders alımlarını sağlayacağız. Matematik okuryazarlığı ile ilgili bir seferberlik ilan ettik. İnşallah, matematik öğretim metodolojisini adım adım güncel hayatla ilişkilendirerek değiştireceğiz. Bununla ilgili tüm Türkiye’de öğrencilerimizin ücretsiz olarak gittikleri her yerden katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Diğer yaz okulunun yabancı dile yönelik olduğunu belirten Bakan Özer, yıllardan beri İngilizce öğrenmeyle ilgili problemi artık Türkiye’nin gündemin çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:"Onunla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıkların ilk sonuçlarını yaz okullarımızda öğrencilerimizle buluşturacağız. Bugün itibarıyla bir yenilik daha yaptık. Türkçe okuryazarlığını artırmak ve güçlendirmek Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci ana odağımızı oluşturuyor. İlk kez 4’üncü, 7’nci ve 11’inci sınıflar seviyesinde sadece okuduğunu anlamada değil, işitme, yazma ve konuşma becerilerini de güçlendirecek şekilde yeni metodolojileri sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Bunun için 4 beceride 13 bin öğrencinin katıldığı ilk ölçme değerlendirme çalışmalarını ve saha taramalarını tamamladık. İnşallah buradan elde edeceğimiz verilerle 2022- 2023 eğitim öğretim yılında hem öğretmenlerimizin eğitimiyle hem de Türkçe öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımları sisteme dahil edeceğiz. Bilecik’te yepyeni bir projemizi daha duyuruyoruz. Yıllardan beri Türkçe, matematik, fen okuryazarlığı konuşuyor ama kültür okur yazarlığı hiç konuşulmuyor. Bu kritik bir şey. Özellikle bu müjdeyi Bilecik’e sakladık. Çünkü Bilecik Osmanlı’nın kuruluşunun ilk nüvelerinin başladığı şehir. Dolayısıyla bu topraklara dair kültürün okuryazarlığı ile ilgili çalışmaları yaz okuluna giden öğrencilerimiz üstünde tespit edeceğiz ve 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencilerimizin bu toprakların kültürel kodları, değerleri hem öğrenme hem de içselleştirmeleri ile ilgili yeni bir süreci başlatacağız."