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Bakan Özer: 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız

#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Anaokulu
Bakan Özer: 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78’den yüzde 85’e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45’ten yüzde 48’e yükselmiş oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı planlayan Bakanlık, planını hızla uygulamaya başladı. Şu ana kadar 5 bin 500 yeni ana sınıfı açan Millî Eğitim Bakanlığı, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78’den yüzde 85’e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45’ten yüzde 48’e yükselmiş oldu. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılması hedefleniyor. Ayrıca 2022 yılında yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu veya anasınıfı yapılması kararı alındı.

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YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 76

Tüm illerde okul öncesi eğitime erişimi artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

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“Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 yılı sonuna kadar 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye; 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik planlamamız, başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 2022 yılı sonunda bu hedeflere ulaştığımızda 3-5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 45’ten yüzde 76’ya çıkmış olacak. Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız.”

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Anaokulu

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