Bakanı Kurum: Mayıs sonu itibariyle afet bölgesinde 319 bin konutumuzun inşa sürecini başlatacağız

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’da düzenlenen Pendik Belediyesi Toplu Açılış Törenine katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak vatandaşlara ilk kez hitap eden Bakan Kurum, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, devletin afet bölgesinden ayrılmadığını ifade etti.

Afet bölgesinde tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz çalışıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadık. Hep onlarla beraberdik. Aslında kardeşlerim bizi iyi bilirler. Biz Elazığ'da, Malatya'da deprem olduğunda yine kardeşlerimizin yanındaydık. Onlara söz verdik, 'bir yıl içerisinde konutları yapacağız' dedik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk. Ardından güzel İzmir'imizde deprem oldu. Yine biz oradaydık. Gittik ve vatandaşımızla birlikte enkaz alanlarında sabahladık. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir'imizde o Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu, milletvekili olduğu İzmir'e gittik. Onların yapamadığını, biz yaptık aziz milletimize teslim ettik. Kastamonu, Bartın, Trabzon, Rize'de seller oldu. Biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oradaydık. Vatandaşlarımız için verdiğimiz sözleri bir bir tuttuk. Ardından Antalya Muğla'da yangınlar oldu. Tarihinde görülmemiş yangınlarda hızlı bir şekilde bütün köylerimizde, bütün ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir beraber olduk. Nasıl bu depremde olduysak o afetle de oradaydık. Hızlı bir şekilde eserlerimizi ürettik. Eser siyaseti yaptık. Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayışla çalışıyoruz.” diye konuştu.

Haberin Devamı

“AFETİN ÜZERİNDEN 63 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN, 11 İLDE BUGÜN İTİBARİYLE TAM 85 BİN KONUTUN YAPIMINI BAŞLATAN BAŞKA BİR ÜLKE BULAMAZSINIZ!”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Şu an bedenimiz burada olsa kalbimiz Hatay'da. Ruhumuz Kahramanmaraş'ta, aklımız Adıyaman'da fikrimiz Malatya'da. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşısında afetin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen 11 ilimizde bugün itibariyle tam 85 bin konutun yapımını başlatan başka bir ülke bulamazsınız! Başka bir lider göremezsiniz! Bu büyük Türkiye'nin gücüdür! Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir, vizyonudur. İnşallah vatandaşlarımıza sözlerimiz var. Mayıs sonu itibariyle 319 bin konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Daha önceki depremlerde olduğu gibi bir yıl içerisinde afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konutumuzu tamamlayarak, inşallah sağlam güvenli konutlarımızı bitireceğiz. Önümüzdeki yıl Ramazan ayında, bayramda onların misafiri olacağız. Çaylarını içeceğiz, dualarını alacağız. İnşallah on bir ilimizi hep birlikte ayağı kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“YENİ TÜRKİYE YÜZYILI’NI KUTLAYACAĞIZ”

Bakan Kurum, devletin her zaman yapılan işlerle anıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Bu güçlü irade eser ve hizmet siyasetinin öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bugün Pendik'imizde, güzel Pendik'imizde 168 eserimizin açılışını yapıyoruz. Açılışını yapacağımız tüm eserlerimiz Pendik'imize, Pendikli kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Biz Pendik'in her ilçesinde, her mahallesinde belediyemizle, milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz. Kentsel dönüşümden, sosyal konut projelerine, millet bahçelerinden, yeşil alanların arttırılmasına kadar birçok işimizi, hizmetimizi sizlere daha iyi bir şehir sunabilmek adına, daha iyi bir gelecek sunabilmek adına yapıyoruz. Çünkü 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' diyoruz. Bizim aynamız hep eser oldu. Hep milletimize hizmet etmek oldu ve bu anlayışla çalıştık. Pendik'te Millet Bahçemizi bitirdik, sizlere teslim ettik. Şimdi de inşallah Nisan aynın sonunda fethin 570'inci yıl dönümünde Sultan Fatih'in şehrinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi İstanbul'umuza, 39 ilçemize Türkiye'mize kazandıracağız ve orada büyük bir coşkuyla 14 Mayıs'ı kutlayacağız. Yeni Türkiye Yüzyılı’nı kutlayacağız.”

Haberin Devamı

“KENTSEL VE DEPREM DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADILAR”

Muhalefet belediye başkanlarına yönelik kentsel ve deprem dönüşümüyle ilgili bir çivi dahi çakmadıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Kentsel dönüşümle, deprem dönüşümüyle ilgili bütçelerinde ‘her yıl 10 bin konut yapıp vatandaşlarımıza destek olacağız’ demelerine rağmen bir çivi dahi çakmadılar. Afetler oldu, afetlerde dışarıdalardı. İşte şimdi seçime girdik. Seçimde bu İstanbul’un hiçbir sorunu, hiçbir ihtiyacı yok mu? Ankara’nın hiçbir ihtiyacı yok mu? Nerede buraların belediye başkanları? Nerede burada Pendik’e hizmet edecek belediye başkanı? Maalesef bulamıyorsunuz.” dedi.

“İSTANBUL’DA 650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK”

Haberin Devamı

2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde millete söz verdiklerini anımsatan Bakan Kurum, “Dedik ki bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz. Ve bu kadim şehrin insanına daha güzel bir hizmet sunabilmek için, İstanbul’umuzun 963 mahallesine hizmetlerimizi götürdük. Kentsel dönüşüm dedik, bugüne kadar İstanbul’da 650 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Şu an sahada 90 konutumuzun dönüşümü devam ediyor. Ve İşte sosyal konut dedik, Pendik’ten Göngören’e, Ataşehir’den Esenler’e, Kağıthane’ye ve Üsküdar’a kadar Yeditepeli İstanbul’umuzun her bir karışında gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.

"13 NİSAN’DA MALATYA’MIZDA 100 BİNİNCİ KONUTUMUZUN SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYACAĞIZ"

Haberin Devamı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Hamd olsun 5 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Dediler ki; ’siz bu projeleri yapamazsınız. Siz afette yıkılan konutları yapamazsınız.’. Biz de onlara dedik ki; bakın depremin üzerinden 63 gün geçti. 63 gün geçmesine rağmen biz 78 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık. TOKİ ile 20 yılda 1 milyon 180 bin konutumuzu yaptık. İnşallah ayın 13’ünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya’mızda 100 bininci konutumuzun sözleşmesini imzalayacağız. Ve onlara Pendik’ten diyoruz ki; 20 yıldır bu ülke için, ülkenin geleceği, bu ülkenin çocukları için, bu ülkenin gençleri için okullardan hastanelere kadar, millet bahçelerinden yine stadyumlara kadar 20 yıldır 100 yılda yapılacak işleri nasıl yaptıysak, afet konutlarını da yapacağız, bu deprem konutlarını da yapacağız. Diyorlar ki bu işlerin teminatı, garantisi kimdir? Onlara diyoruz ki bu işlerin teminatı da, garantisi de liderimiz, genel başkanımız, başkomutanımız Recep Tayip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.

“PENDİK’TE BİN 747 KONUT, 280 DÜKKANIMIZIN İHALESİNİ YAPIYORUZ”

Bakan Murat Kurum konuşmasının devamında İstanbul’u dirençli hale getireceklerini de belirtirken, bu müjdeli haberi Pendikli kardeşleriyle paylaşmak istediklerini ifade etti. Bakan Kurum, “Pendik’imizde Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm projemiz var. 143 bin metrekarelik alanda bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ve bu kapsamda iki etapta bin 747 konutumuzu yine 280 dükkânımızın ihalesini önümüzdeki hafta yapıyoruz. Süratle işe başlıyoruz. İnşallah buradaki konutlarımızı da 16 ay sonra Pendikli kardeşlerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

“14 MAYIS’TA YENİ BİR DESTAN YAZACAĞIZ”

Hiçbir zaman milletin karşısına boş vaatlerle çıkmadıklarını da belirten Bakan Kurum, konuşmasının son bölümünde ise, “Biz bahaneyle değil, eserle, projeyle, hizmetle, başarı hikayeleriyle milletimizin karşısına çıkan bir liderin dava arkadaşlarıyız. Ve buradan Cumhurbaşkanımıza söz veriyoruz. 14 Mayıs’ta Pendik’imzde, İstanbul’umuzda kardeşlerimizden, sizlerden aziz milletimizden alacağımız büyük destekle Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinden yeni bir destan yazacağız. Ve yine söz veriyoruz. Herkesin İstanbul’u için, hepimizin İstanbul’u için, eserlerin İstanbul’u için, Türkiye Yüzyılı için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya davam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.