Bakanı Bayraktar: Enerjideki bağımsızlık meselesi bir milli güvenlik meselesidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'daki programları kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ev Sahibi Türkiye Kura Çekilişi töreninin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bayraktar, daha sonra Yeni İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez de katıldı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla çok büyük hedeflere doğru yürüdüğünü dile getiren Bakan Bayraktar, "Biz Türkiye'de 'Olmaz' denileni yaptık. Çok büyük tabuları yıktık, adeta devrim niteliğinde işler yaptık. Ama gelecekte bizi daha büyük işler bekliyor. 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için gece-gündüz bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık meselesi, bir milli güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

'KULLANDIĞIMIZ ÜÇ BİRİM ENERJİNİN İKİSİNİ İTHAL EDİYORUZ'

Enerji ithalatı üzerine konuşan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

“Kullandığımız üç birim enerjinin ikisini ithal ediyoruz. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların bir sebebi de enerjideki ithalata bağlılığımız. Türkiye pandemi ile karşı karşıyaydı. Hiç bilmediğimiz, bütün hayatı etkileyen, adeta iktisadi ve sosyal hayatı felce uğratan bir süreç yaşadık. Dünyada belki 100 senede olacak bir iş bizi, 2020 yılında neredeyse 1,5 sene çok yoğun bir şekilde etkiledi. Hemen akabinde çok önemli gelişmeler, jeopolitik gelişmeler oldu. Bugün Avrupa'nın ortasında, hemen sınırımızın karşı tarafında, Karadeniz'in öte tarafında bir savaş var ve 4 yıldır devam ediyor."

'TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA'

6 Şubat depremleriyle 11 ilde 14 milyon nüfusu etkileyen bir felaketin yaşandığını hatırlatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biz yaklaşık bir ay Hatay'da görevliydik. O zaman öyle bir çaresizlik içerisindeydik ki en temel hizmetleri sunacak arkadaşlarımız ya enkaz altında kaldı ya hayatlarını kaybetti ya da yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye adeta o enkazdan yeniden doğdu ve çok kısa bir zaman önce 445 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Dünyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bunu başarabilecek bir millet yok. Son 5 yılda en kötü senaryolardan daha kötü senaryolar gerçek oldu. Bütün bunlara rağmen Türkiye dimdik ayakta, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir ivme içerisinde."

'TÜRKİYE'Yİ NÜKLEER ENERJİ LİGİNE BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ'

Sorunların, aşılması ve yürünmesi gereken yolların olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Ama biz kararlılıkla, inançla, ısrarla bu yolda devam ediyoruz. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası; Akkuyu Nükleer Santrali. Birinci ünitenin inşaatı yüzde 99 tamamlanmış durumda. Her şeyden kopuk ana muhalefet bu proje için 'Dondurulsun, iptal edilsin' diyordu. Hep böyle dedikleri için 1950'lerde rahmetli Menderes döneminde başlayan nükleer yolculukta bir tane nükleer santralimiz yoktu. Ama biz 2026'da Türkiye'de ilk kez nükleer santralden, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz. Dünyada 400 tane çalışan santral ve inşası devam eden 60 tane reaktör var. Türkiye'ye gelince 'Türkiye yapmasın' deniyor. Biz nükleer santral yapacağız ve inşallah Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız. Türkiye'yi nükleer enerji ligine, o üst lige hep birlikte çıkaracağız" diye konuştu.

'KARARLILIĞIMIZ ÇOK NET''

Sadece Türkiye'de değil; yakında Somali'de sondaja başlayacaklarını belirten Bakan Bayraktar, “Pakistan'da, yarın Kazakistan'da, Irak'ta, Suriye'de Türkiye petrol ve doğal gaz arayan, üreten, bulan bir ülke olma yolunda hızlı adımlarla gidiyor. Bu noktada kararlılığımız çok net, çok kesin. Bu bir milli politika. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İnşallah sizlerin desteği ve duasıyla da bunlardan çok iyi neticeler alacağız. Bunları yapabilirsek işte o zaman ekonomimiz çok daha güçlü olacak. Şu anda yaşanan ekonomik sıkıntılar, özellikle dar gelirli, sabit gelirli emekli vatandaşlarımızın sıkıntılarının hepsinin farkındayız. Ve inşallah bunlara da yine çözüm bulacak olan bizleriz" dedi.

