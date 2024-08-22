Bakan’dan maymun çiçeği açıklaması: Türkiye’de vaka yok

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı, maymun çiçeği virüsüne karşı alınan önlemleri anlattı. Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hastalıkla ilgili acil durum ilan ederek, ülkelere kendi önlemleri almalarını tavsiye ettiğini söyledi ve “Biz de Bilim Kurulu’nu toplayarak rehber yayımladık. Bu rehberle hem hastalık bilgilendirmesi yapılıyor hem de vaka durumunda ne yapılacağı anlatılıyor. Bunun haricinde de hazırlıklarımız var. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda Bakanlık olarak alarmdayız. Bu, toplumun korkmasını, tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Sağlık sistemi olarak her şeye hazırlıklıyız. Ama şu net ki şu anda ülkemizde yok, görülmedi. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız.”

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AFRİKALI ÖĞRENCİLER...

Afrikalı öğrencilere yönelik şu anda farklı bir tedbir almayacaklarını açıklayan Memişoğlu, şunları söyledi: “Virüsün seyrine göre politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. COVID-19’da dünyada aşı üretebilen 7 ülkeden biri olduk. COVID aşısını kısa sürede üretebilen bir ülke, her türlü aşıyı da üretebilir.

SINIR KAPILARINDA ÖNLEM ALINDI MI

Virüs ilk 4-5 gün belirti vermeyebilir; ama bulaş riski var. Siz ne kadar sınır kapısında önlem alırsanız alın, ilk döneminde hiç belirti vermeyebilir. Önlem almamış değiliz. Bütün önlemleri aldık ama kısıtlama almadık.”

RANDEVU SİSTEMİ

- Bakan Memişoğlu, randevuya gelme noktasında farkındalık oluştuğunu, onay sisteminin bu oranı artırdığını belirterek, “2018’de baktığımız hasta sayısı, 2023’teki toplam hasta sayısından yüzde 30 az. Daha çok hasta bakmaya başladık. 2023’te 990 milyon 600 bin kez insanlara bakmışız sağlık sisteminde. Bunu optimize etmemiz lazım. 1’inci, 2’nci ve 3’üncü basamağı entegre ederek yaptığımız gibi de gereksiz test, gereksiz ilaç, gereksiz film isteklerini de azaltmamız gerekiyor. ‘Sonuç-değer’ bazlı bir sisteme geçeceğiz. Sadece bakmak yetmez, hastanın bir daha başka bir yere başvurmasını engelleyeceğiz. Gittiği yerde problemini çözmeye çalışacağız” dedi.