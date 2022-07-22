Bakan’dan içme suyu açıklaması: 98 kişinin 14’ü yoğun bakımda

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Bolu’ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’nın son gününde çoğunluğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. 98 kişi etkilenirken, durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı” dedi.



BORULAR DEĞİŞTİRİLİYOR



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı’ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için Bolu’ya gelerek inceleme başlattı. Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı. Su deposunun boru sistemlerinin değiştirilmesi için de çalışmalar başladı. Kuyudan su çeken pompanın bulunduğu alandaki borular da değiştirildi. Eski boruların pas içinde olduğu görüldü. Köye tedbir amaçlı su verilmezken, vatandaşların su ihtiyaçları da hazır sular ve dışarıdan getirilen sularla karşılanıyor.