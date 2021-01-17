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HaberlerGündem HaberleriBakan Ziya Selçuk'tan 'pandemi' yerine 'salgın' kelimesinin kullanılması tavsiyesi
GeriGündem Bakan Ziya Selçuk'tan 'pandemi' yerine 'salgın' kelimesinin kullanılması tavsiyesi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Bakan Ziya Selçuk'tan 'pandemi' yerine 'salgın' kelimesinin kullanılması tavsiyesi

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Bakan Ziya Selçuk'tan 'pandemi' yerine 'salgın' kelimesinin kullanılması tavsiyesi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı kelimelerin birdenbire dile girip, kullanımı yaygınlaştıkça yerleştiğini belirtti.
"Pandemi"nin de böyle bir kelime olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

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