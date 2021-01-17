Bakan Ziya Selçuk'tan 'pandemi' yerine 'salgın' kelimesinin kullanılması tavsiyesi

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı kelimelerin birdenbire dile girip, kullanımı yaygınlaştıkça yerleştiğini belirtti.

"Pandemi"nin de böyle bir kelime olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.