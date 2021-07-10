Bakan Ziya SelÃ§uk Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, "Telafide Ben de VarÄ±m" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen vapurla 'Ä°stanbul'un tarihine yolculuk' adlÄ± gezi progamÄ±nda Â katÄ±ldÄ±. Bakan SelÃ§uk etkinlikte lise ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya geldi. 140 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte Ã¶ÄŸrencilere, Ä°stanbul'un saraylarÄ±, camileri, koruluklarÄ±, yalÄ±larÄ±, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼ anlatÄ±ldÄ±. Bakan SelÃ§uk, etkinlikte Ã¶ÄŸrencilerle tek ilgilendi ve fotoÄŸraf Ã§ektirdi.



Â

â€œÃ–ÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°ZE Ä°STANBUL'UN TARÄ°HÄ°NÄ° TANITMAK Ä°Ã‡Ä°N YOLCULUK YAPIYORUZ"



Etkinlik sonrasÄ± konuÅŸan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, â€œBugÃ¼n 'Telafide Ben de VarÄ±m' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 140 Ã¶ÄŸrencimizle bir araya geldik. Åžu an lise ve ortaokul Ã¶ÄŸrencilerimiz burada. Åžu an Ã¶ÄŸrencilerimize Ä°stanbul'un tarihini tanÄ±tmak iÃ§in yolculuk yapÄ±yoruz. Ã–ÄŸrencilerimiz ile Ä°stanbul'u dinlemek gerÃ§ekten harika bir his. BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz 'Telafide Ben de VarÄ±m' etkinliÄŸimizde 25 Ã¶ÄŸretmenimizde bizimle birlikte. Åžu bulunduÄŸumuz bu ortam aynÄ± zamanda bir sÄ±nÄ±f. ÃœskÃ¼dar Belediyemizin katkÄ±larÄ±yla bugÃ¼n tarih dersini Ã¶ÄŸrencilerle beraber iÅŸliyoruz" dedi.Â

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara