AA
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün"
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