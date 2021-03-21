MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
GeriGündem Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün"

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi