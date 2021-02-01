MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı
GeriGündem Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 00:43 | Son Güncelleme:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı
Abone Olgoogle-news

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126'ncı kuruluş yılını kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle