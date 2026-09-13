Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Okul, merak edeceğiniz ve kendinizi tanıyacağınız bir yuvadır

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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle mesaj yayımlayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere seslenerek "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden hatırlanacağını belirtti. Tekin, teknoloji iradesi, öğretmenlerin önemi ve veli iş birliğinin altını çizdi.

Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili Öğrencilerim, Kıymetli Öğretmenlerim, Değerli Velilerimiz, Yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Her yeni eğitim öğretim yılı, çocuklarımız için gelişime ve dönüşüme açılan bir kapıdır. Bizler içinse milletimizin yarınlarına dair taşıdığımız büyük mesuliyetin yeniden yapılanmasıdır. Bugün milyonlarca evladımızın okul kapılarından içeri adım atarken duyduğu heyecanı paylaşıyor; öğretmenlerimizin emeği, ailelerimizin desteği ve devletimizin imkânlarıyla yeni bir yıla başlıyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile üçüncü eğitim öğretim yılına girerken geride bıraktığımız iki yılın tecrübesini de yanımıza alıyoruz. Modelimizin merkezinde yer alan “yetkin ve erdemli insan” anlayışı, eğitime bakışımızın istikametini tayin ediyor. Çocuklarımızın edindiği bilgiyle ne yaptığı, nasıl düşündüğü, hangi değerleri benimsediği ve nasıl bir şahsiyet geliştirdiğine odaklanıyoruz. Matematiğin kazandırdığı muhakemenin, tarihin verdiği şuurun, edebiyatın incelttiği idrakin, bilimin açtığı imkânların çocuklarımızın hayatında bir karşılık bulmasını arzu ediyoruz. Bilginin şahsiyete ve hayata intikalini sağlamak, maarifin en esaslı meselelerinden biridir.

Sevgili Öğrencilerim,

Okul merak edeceğiniz, soracağınız, araştıracağınız, yanılacağınız, yeniden deneyeceğiniz; kabiliyetlerinizi keşfederken kendinizi de tanıyacağınız bir yuvadır. Sizlerden, öğrendiğiniz her yeni bilgiyi hayatla buluşturmanızı, karşılaştığınız meseleler üzerinde düşünmenizi, kendi hükmünüzü verebilmenizi ve verdiğiniz kararların mesuliyetini taşımanızı bekliyoruz.

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Bu yıl okul hayatınızda oyuna daha fazla yer açıyoruz. “Maarifin Kalbinde Oyun” anlayışıyla geleneksel oyunlarımızı yeniden hatırlayacak; arkadaşınızın yüzüne bakarak konuşmanın, birlikte hareket etmenin, paylaşmanın, beklemenin, kazanmanın ve kaybetmenin, hayatın kıymetli dersleri arasında bulunduğunu yaşayarak öğreneceksiniz.

İçinde yaşadığınız dünya size daha önce hiçbir neslin sahip olmadığı imkânlar sunuyor. Teknolojiye ulaşmak kolaylaşıyor, bilgi çoğalıyor, yapay zekâ hayatımızın pek çok alanını değiştiriyor. Böylesi bir dünyada asıl maharet, teknolojiyi kullanabilmenin yanında ona istikamet verebilecek iradeye sahip olmaktır. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilmenizi, dijital dünyada mahremiyetinizi korumanızı, gerektiğinde ekranı kapatıp kendi zamanınıza hükmedebilmenizi önemsiyoruz. Yenilenen EBA, MEBİ, DİLİM ve diğer dijital eğitim imkânlarımızı da bu anlayışla sizlerin hizmetine sunuyoruz.

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Kıymetli Öğretmenlerim,

Öğrencilerimiz sizden derslerinin bilgisini öğrenirken insanlara nasıl davranılacağını, emeğe nasıl kıymet verileceğini; adaletin, nezaketin ve vakar sahibi olmanın ne anlama geldiğini de görüyorlar. Onlar bilgiyi alırken kendisine, insanlara ve hayata nasıl bakacağını sizlerin hâl dilinden öğrenir.

Bakanlık olarak mesleğinizi huzur ve güven içinde icra edebilmeniz, mesleki müktesebatınızı geliştirebilmeniz ve emeğinizin hak ettiği itibarı görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitimi paketlerimizle uygulamada müşterek bir anlayışı güçlendirecek, sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın kıymetli bir parçası olarak görmeyi sürdüreceğiz.

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Değerli Velilerimiz,

Çocuğun yetişmesinde aile ile okulun birbirini anlaması, birbirine güvenmesi ve aynı gaye etrafında buluşması büyük önem taşıyor. Öğretmenlerimizin mesleki birikimi ile sizlerin evlatlarınıza dair bilgisi ve dikkati bir araya geldiğinde, çocuklarımızın gelişimini daha yakından takip edebileceğimiz güçlü bir zemin oluşur. Bu ilişkinin karşılıklı hürmet gözeterek sürdürülmesini son derece kıymetli buluyoruz.

Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda sizlerle güçlü bir iletişim, dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmeyi önemsiyoruz. Bu eğitim öğretim yılında da evlatlarımızın gelişimini gelin, beraber takip edelim, ihtiyaçlarını zamanında fark edelim, okul ile aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım. Çocuklarımızın iyiliği ve geleceği için aynı istikamette yürümeye devam edelim.

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Maarif Ailemizin Kıymetli Mensupları,

Her bir evladımızın bu yılın sonunda okula başladığı günden daha bilgili, daha meraklı, daha mahir ve müşfik bir şahsiyet olarak yoluna devam etmesini diliyorum.

Rabb’im niyetimizi hayra, gayretimizi berekete vesile kılsın.

2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyor; bütün maarif ailemizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

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