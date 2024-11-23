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Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#MEB#Atama
Bakan Yusuf Tekinden öğretmen ataması açıklaması: Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 20:29

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sevgili Öğretmenlerimiz, bugün, eğitim ailemize katılan 20.000 öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya paylaşımı şöyle: 

Sevgili Öğretmenlerimiz, Bugün, eğitim ailemize katılan 20.000 öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum.

Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

 

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#Yusuf Tekin#MEB#Atama

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