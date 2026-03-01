×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yusuf Tekin: Ramazan etkinliklerini yüzde 80 destekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanı#Ramazan Genelgesi#Laiklik Tartışması
Bakan Yusuf Tekin: Ramazan etkinliklerini yüzde 80 destekliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 07:00

CNN Türk’te ‘Hakan Çelik ile Hafta Sonu’ programına katılan Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullara gönderilen ‘Ramazan Genelgesi’ ve ardından başlayan laiklik tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı:

Haberin Devamı

“Genelgede gönüllülük esasına ve mahremiyete dikkat çektik. Genelgenin ardından 168 kişinin imza attığı bildiri yayınlandı benim asla kabul edemeyeceğim tanımlamaları içeriyor. Bu bildiriyle okullarda etkinlik yapan öğrenciler, veliler ve öğretmenler de zan altında bırakıldı. Onların hakkını korumak adına suç duyurusunda bulundum. Yapılan saha araştırmasına göre, ‘Ramazan Genelgesi’ni destekleyenlerin ve bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 78-80 bandında. Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında bu oran yüzde 100’e yakın. CİMER’de 150 bine yakın, MEB iletişim hatlarından 100 binlerce teşekkür var. Toplumda inanılmaz bir heyecan oluştu.

LAİKLİK TARTIŞMASI ABES

Genelgemizde dini vecibelerle ilgili bir madde yok. Genelgenin odak noktası ne dini sorumluluklar ne başka bir şey. Biz sadece ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarda milli birliğe ve dayanışmaya dair bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu laiklik meselesine taşımak da çok abes. Laiklik kavramı üzerinde oturup uzlaşmamız gerekiyor. Laiklikten ne anladığımızı konuşmamız gerekiyor. Bu genelgeden laiklik tartışmasının çıkabileceğini tahmin etmiyordum ama bize bu eleştiriyi yapan kişilerin Türkiye’nin toplumsal yapısıyla ilgili zerre bilgisi olmadığını anladım.”

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ramazan ayı etkinlikleriyle ilgili “Ramazan Genelgesi’ni destekleyenlerin ve bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 78-80. Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında bu oran yüzde 100’e yakın” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Ramazan Genelgesi#Laiklik Tartışması

BAKMADAN GEÇME!