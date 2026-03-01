Bakan Yusuf Tekin: Ramazan etkinliklerini yüzde 80 destekliyor

Haberin Devamı

“Genelgede gönüllülük esasına ve mahremiyete dikkat çektik. Genelgenin ardından 168 kişinin imza attığı bildiri yayınlandı benim asla kabul edemeyeceğim tanımlamaları içeriyor. Bu bildiriyle okullarda etkinlik yapan öğrenciler, veliler ve öğretmenler de zan altında bırakıldı. Onların hakkını korumak adına suç duyurusunda bulundum. Yapılan saha araştırmasına göre, ‘Ramazan Genelgesi’ni destekleyenlerin ve bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 78-80 bandında. Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında bu oran yüzde 100’e yakın. CİMER’de 150 bine yakın, MEB iletişim hatlarından 100 binlerce teşekkür var. Toplumda inanılmaz bir heyecan oluştu.

LAİKLİK TARTIŞMASI ABES

Genelgemizde dini vecibelerle ilgili bir madde yok. Genelgenin odak noktası ne dini sorumluluklar ne başka bir şey. Biz sadece ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarda milli birliğe ve dayanışmaya dair bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu laiklik meselesine taşımak da çok abes. Laiklik kavramı üzerinde oturup uzlaşmamız gerekiyor. Laiklikten ne anladığımızı konuşmamız gerekiyor. Bu genelgeden laiklik tartışmasının çıkabileceğini tahmin etmiyordum ama bize bu eleştiriyi yapan kişilerin Türkiye’nin toplumsal yapısıyla ilgili zerre bilgisi olmadığını anladım.”

