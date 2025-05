Bakan Yusuf Tekin: Mülakatta kul hakkı yemiyoruz

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında yapılan mülakatlarla ilgili şunları söyledi:

“Mülakatlarda her tedbiri aldık. 3 jüri üyesi ve her birinin 11 haneli kod numarası var. Yani aday sınava girmeden önce kendisini mülakata alacak 3 kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bunu ben dahi bilmiyorum. Sınava giren 3 jüri görevlisi de önlerine gelen adayın evrakında adını ve memleketini görmüyor sadece bir kod numarası görüyor. Kul hakkı yemeyecek, adaletsizlik yapmayacak bir sistem oluşturduk. Sistem otomatik olarak notu hesap ediyor. Salonlarda güvenlik kamerasıyla konuşulan her şey, verilen her cevap kayıt altına alınıyor. ‘Adaletsizlik yapıldı’ diyenler, nerede yapıldıysa itiraz etsin. İtirazlarını terörize bir mantıkla sağda solda eylemle yapanlara tavsiyem ‘dava açın’, ben de ona göre düzelteyim.”