Bakan Yusuf Tekin: Kayıt parası isteyeni bize şikâyet edin

CNN Türk’te ‘Hakan Çelik ile Hafta Sonu’ programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özetle şu mesajları verdi:

- OKULLARIN BANKA HESABI YOK: “İlkokul öğrencileri otomatik olarak kaydoluyor. Ancak bazı veliler iyi niyetle okula gidiyor ve ‘Yapılacak bir şey var mı?’ diye soruyor. Eğer kayıt için para isteniyorsa Bakanlığa şikâyet etsinler. Kayıt için para istenmesi suç. Okul müdürlerinden ziyade okul aile birliği bu taleplerde bulunuyor. ‘Bakanlığın sunduğu standart hizmetlerin dışında başka şeyler yapmak istiyoruz’ diyerek bağış talep ediyor. Kayda ilişkin zorunlu bir bağış değil. Veliler bunu vermek zorunda da değil. Okullarımızın bir banka hesabı yok, okul aile birliklerinin var.

- EK KİTAP DENETİMİ YAPILACAK: Çocuklarını özel okula gönderenler, Bakanlığın kitaplarının kullanılmasını ısrarla talep etsin. Eylül-ekim aylarında müfettişlerimiz özel okulları tek tek denetleyecek. Yaptırımlarımız ağır. Eğer özel okullar kitap konusu dahil belirlediğimiz parametrelerin dışına çıkarsa önce para cezası ödemek zorunda kalır. Bu tutumları devam ederse de kapatılır. Veliler, bunların dışında gerekli olan diğer materyalleri aldığında da işlemlerini bankacılık hizmetlerinden yürütsün ki biz de fahiş fiyat tespiti yapabilelim.

- ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ: Özel okulların eğitim ücretlerini de denetliyoruz. Türkiye’de yaklaşık 12 bin özel okul var. Bunlardan 2 bin 29’unun ücreti 200 bin liradan düşük. 200 ile 400 bin liranın altında olan 3 bin 7 okul var. Sadece 82 okul, 1 milyon liranın üstünde ücret alıyor.

- SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI 900 BİN: Türkiye’de geçen yılın sonu itibarıyla 900 bine yakın Suriyeli öğrenci bulunuyor. Onurlu ve güvenli dönüşle 100 bine yakın öğrenci ülkesine döndü. Suriye’deki eğitim sisteminin oturmasıyla dönenlerin sayısı artacak.

- KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ: Kız çocuklarının eğitime erişiminde yüzde 98’e ulaştık. Türkiye’nin bir gerçekliği var. Ortaöğretimde çocuklarını karma eğitime dahil etmek istemeyenlere yönelik farklı seçenekler sunuyoruz. Amacımız onların eğitime erişebilmesi.”

DOĞA KOLEJİ’NDE MAĞDURİYET OLMAZ

- Bakan Yusuf Tekin, soruşturma kapsamındaki Doğa Koleji hakkında da “15 Temmuz sürecinde binlerce öğrenciyi nasıl mağdur etmediysek bugün Doğa Koleji’ne gidenleri de mağdur etmeyeceğiz. Veliler müsterih olsun. Çocukları hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürecine devam edecek. Konuyu takip ediyoruz” dedi.