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Bakan Yusuf Tekin, Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü

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#Bakan Tekin#Azerbaycan#Emin Amrullayev
Bakan Yusuf Tekin, Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 11:53

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü’de Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

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Bakan Tekin görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Dostumuz ve kardeşimiz Azerbaycan’dayız. Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir tezahürü olarak sıklıkla gerçekleşen karşılıklı üst düzey temaslarımız sayesinde ilişkilerimizdeki ivmeyi artırıyoruz. Bu kapsamda kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Eğitim Bakanı Sayın Emin Amrullayev ile Bakü’de bir araya geldik. Bakü’deki eğitim kurumlarımızın fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, meslekî eğitim alanındaki güçlü iş birliğimiz ile atacağımız yeni adımlar ve ülkelerimiz arasındaki öğrenci hareketliliği ile ilgili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Şahsım ve heyetime gösterdiği misafirperverlik için kıymetli mevkidaşım Emin Amrullayev’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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#Bakan Tekin#Azerbaycan#Emin Amrullayev

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