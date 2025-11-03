Bakan Yusuf Tekin: 22 bin 487 öğrenci YLSY bursundan yararlandı

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 YLSY bursiyerlerine yönelik düzenlenen ‘Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı’na katıldı. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen programa 360 bursiyer katıldı. Bakan Tekin, bu programı çok önemsediklerini vurgulayarak, "2013-2024 yılları arasında bu programda çok ciddi bir revizyon yapıldı. Bu revizyonda hem yeni alanlar eklendi hem yeni ülkeler eklendi hem de bu bursun kullanımıyla ilgili zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiş oldu" dedi.

Bakan Tekin, burs süreçlerini Cumhurbaşkanlığı ile beraber yürüttüklerini söyleyerek, "Şu ana kadar toplamda 22 bin 487 öğrenci bugüne kadar bu burstan yararlanmış durumda. 2024 yılı itibarıyla 45 farklı ülkede 121 üniversite ve 42 kamu kurumu adına toplam şu anda 2 bin 185 burs devam ediyor. Şimdi burada bir rakamı daha sizlerle paylaşmak istiyorum; 2002 yılından itibaren toplam 13 bin öğrenciyi bursiyer olarak yurt dışına gönderdik. Bu burstan yararlanmak üzere yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı 2002'den sonra gönderildi" diye konuştu.

Ardından bursiyerlere hitap eden Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın getirdiği ve gerektirdiği vakarla çalışmalarınızı yürütün. Bizi iyi temsil edin. İyi temsil edeceğinize de inanıyorum. Hepinize burs sürecimizde başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu ve verimli bir biçimde burslarınızı, eğitiminizi tamamlarsınız ve Türkiye'ye dönersiniz. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye'nin sizin üreteceğiniz bilimsel bilgi birikimine ihtiyacı var. Türkiye'nin sizi yurt dışında ülkemizi iyi temsil etmenize ihtiyacı var. Bu bilinçle hareket edeceğinizi biliyorum" diye konuştu.

Program, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın 'Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi', Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin 'Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacı ve Yetiştirilmesi', Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi'nin 'Batı’nın Türkiye Algısı ve Ermeni Meselesi' ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in '1416'lı Olmak-Tecrübe Aktarımı' konulu konuşmalarıyla devam edecek. (DHA)