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Bakan Yumaklı'nın acı günü: Son yolculuğuna uğurladı

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Merkez Efendi Camii
Bakan Yumaklının acı günü: Son yolculuğuna uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 17:38

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, Zeytinburnu'nda son yolculuğuna uğurlandı. Çayır'ın cenazesi, öğle vakti Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık Mezarlığı'na defnedildi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 1938 doğumlu olan Zarife Çayır yaşlılığa bağlı yaşadığı rahatsızlıklar sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti.

Bakan Yumaklının acı günü: Son yolculuğuna uğurladı
BAKAN YUMAKLI'NIN KAYINVALİDESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merkez Efendi Camii'nde Gerçekleşen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İbrahim Yumaklı'nın eşi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yumaklının acı günü: Son yolculuğuna uğurladı

Zarife Çayır kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeler ise Zeytinburnu Millet Camii Taziye Evi'nde kabul edildi.

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Merkez Efendi Camii

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