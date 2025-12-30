Bakan YumaklÄ±â€™dan zirai don desteÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

×
TARIM ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±, zirai dondan etkilenen Ã§iftÃ§ilere 23,5 milyar lira destek Ã¶demesi yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu Ã¶demenin devamÄ± olarak bugÃ¼n Ã¼reticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarÄ±yoruz. BÃ¶ylece zirai don desteÄŸimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaÅŸtÄ±" dedi.

Bakan YumaklÄ±, sanal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Zirai dondan etkilenen, tarÄ±m sigortasÄ± bulunmayan, ancak Ã‡iftÃ§i KayÄ±t Sistemiâ€™ne kayÄ±tlÄ± Ã¼reticilerimize, KasÄ±m ayÄ±nÄ±n sonuna kadar 23,5 milyar lira destek Ã¶demesi yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu Ã¶demenin devamÄ± olarak bugÃ¼n Ã¼reticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarÄ±yoruz. BÃ¶ylece zirai don desteÄŸimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. Ãœreticimizin her ÅŸartta yanÄ±nda olmaya, emeÄŸini ve alÄ±n terini korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

