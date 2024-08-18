Bakan Yumaklı’dan ‘kırmızı alarm’... 'Evinizin önünde bile ateş yakmayın'

Haberin Devamı

CİĞERLERİMİZ alev alev yanıyor. AFAD’ın verdiği bilgiye göre son bir haftada Türkiye genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi. Son 4 günde çıkan 72 orman yangınından 66’sı söndürüldü. 6 yerde ise hem havadan hem karadan mücadele sürerken Azerbaycan’ın 1 yangın söndürme uçağını Türkiye’ye göndereceği açıklandı. Büyük bir alanda etkili olan İzmir Karşıyaka Yamanlar’daki yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etti.

TİRE’DE YANGINA SEBEP OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir Tire’de 3, Ödemiş’te 2, Bayındır’da 1 ve Karşıyaka’da 1 olmak üzere dün 7 şüpheli gözaltına alındı. Tire’de semaverle çay demledikleri sırada yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Bölgede incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin bilgi verdi ve çok önemli uyarılarda bulundu:

Haberin Devamı

“Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgâr adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, işyerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın. Eylül’ün 15’ine kadar alarm durumumuz devam ediyor.

Yunanistan’daki uçakların ve helikopterin geri çağırılıp çağrılmadığına dair bir polemik yapılmış. Dün sabah itibarıyla geldiler onlar zaten. Yani bize ihtiyacımız olduğu anda çektik. Polemiklere girmeyeceğiz, hiçbir şekilde didişmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı, bu 1 hafta özellikle ama 15 Eylül’e kadar lütfen ama lütfen yangına sebep olabilecek herhangi bir şey yapmamaları konusunda ikaz ediyorum, istirham ediyorum. Açık alanlarda bir kibrit bile çakmasınlar.

İZMİR YANGININI PİKNİKÇİLER ÇIKARDI

- İzmir Karşıyaka Yamanlar’daki her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateş maalesef. Aranıyorlar. İzmir Ödemiş’te Beydağı’nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın var. Bunlar gözaltına alındı.

Haberin Devamı

- Manisa Gördes’teki yangın ise kırsaldan başlayarak ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok şu an.”

72 NOKTADA YANGIN ÇIKTI 66’SI KONTROL ALTINDA

BİR HAFTADA 131 YANGIN

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangınının meydana geldiğini bildirdi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İzmir’de 1430, Manisa’da 1475, Bolu’da 516 ve Aydın’da 550 vatandaşımızın tedbir amacıyla AFAD, jandarma ve emniyet koordinesinde güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi” denildi.

HAVADAN KARADAN MÜCADELE

- Yurt genelindeki yangınlarda amansız bir mücadele veriliyor. Alevlere yangın söndürme uçakları, helikopterlerle havadan; arazözler, itfaiye ekipleri ve kara araçlarıyla da yerden müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

MSB’DEN DESTEK

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarını söndürme çalışmalarına İzmir’de 8, Manisa, Aydın ve Bolu’da 7 olmak üzere toplam 15 helikopterle destek sağlandığını açıkladı.

İZMİR’DE ACI TABLO

17 EV YANDI 3 MAHALLE TAHLİYE

İzmir’de rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangınının 3. gününde 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel ile havadan ve karadan müdahale dün de sürdü. Havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmalarına 1 gece görüşlü helikopter destek verdi. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 işyeri de tahliye edildi. 3 mahalle tamamen tahliye edildi, hayvan barınağı da boşaltıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yangın bölgesinde incelemelerini sürdürdü. Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ise uydu görüntülerinden İzmir’de süren yangınlardan yaklaşık 4 bin 312 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyledi. Dün saat 16.30’da da Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

Haberin Devamı

MANİSA’DA 4’ÜNCÜ GÜN

Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos’ta çıkan orman yangınları dün de devam etti. Yangın nedeniyle Gördes’e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli’ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki 1190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

MUĞLA’DA 200 HEKTAR YANDI

MUĞLA Milas’ın kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda önceki gün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangın 200 hektarlık alanda etkili oldu. Orman kahramanlarımız, yeşil vatanımız için gece-gündüz demeden terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor” dedi.

Haberin Devamı

BOLU’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

BOLU’nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisinde perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden çıkan ve geniş bir bölgede etkili olan yangını söndürme çalışmaları, 3’üncü günde bin 213 personelin katılımıyla aralıksız sürdü. Yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanedeki 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilip güvenli alanlara götürüldü. Ayrıca anız ateşi yakarak yangının çıkmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

KÖPEĞİNE SARILIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU... "BANA AİT HER ŞEY KÜL OLDU"

- Manisa’nın Gördes ilçesinde başlayan alevlerin sıçradığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi Beşiktaş mevkisindeki Ümit Yılmaz’a ait ev ve ahır yandı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, kendisine ait her şeyin yandığını söyledi. İkram edilen simidi ise yangından kurtardığı yavru köpeği ‘Yufka’ya verdi.

Yangınların acı tablosu, gün ağarınca ortaya çıktı. Ağaçlar kömüre döndü.

Prof. Dr. Kadıoğlu uyardı: ORMANLARDAKİ KURU DALLAR TEMİZLENMELİ

Türkiye’yi tehdit eden hava sıcaklığındaki artış sonrası orman yangınlarının da artması nedeniyle alınan tedbirler artırıldı. Ancak daha da dikkatli olunması gereken orman yangınları konusunda Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şu uyarıları sıraladı: “Orman yangın üçgenine göre biri olmazsa yangın olmaz. Bu üçgen yakıt (orman), oksijen ve sıcaklıktan oluşuyor. Oksijeni ve sıcaklığı kontrol edemezsiniz. O yüzden alttaki yakıtı, yani ormanda ağaçların dibindeki kuru dalları temizlemelisiniz ki ateşle bir araya gelmesin. Orman merdiveninde insanların attığı izmarit önce otların, sonra çalıların, sonra da makilerin ve ağaçların tutuşmasına neden olur. Fön rüzgârı gibi, rüzgâr doğaya fön çeker. Ormanların olduğu yerde nem az olur. Yangın en sıcak olan yerden, yani dipten başlayıp dağın tepesine çıkar. Ateşi engelleyebiliriz.

SU YERİNE KİMYASAL MADDE

Amerika’daki yangınlarda ateşin üzerine su dökmüyorlar. Çünkü yangın büyüdüğü zaman helikopterin attığı su zaten havada buharlaşıyor ve aşağı düşmüyor. Yanmayacak kimyasal madde atarak yangının ilerlemesi önleniyor.”