Bakan Yumaklı’dan iyi haber: 48 yangının tamamı kontrol altında

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İzmir Buca’daki ormanlık alanda önceki gün 13.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle Gaziemir ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Giderek büyüyen yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4’ü gece görüşlü olmak üzere 23 helikopterden oluşan toplam 30 hava aracı, 98 adet arazöz, 19 su ikmal aracı, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildi. Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Yangının Adnan Menderes Havalimanı’na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı. Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında durdurulan uçuşlar, 21.30’dan itibaren normale dönmeye başladı. Yangın, başladıktan 20 saat sonra ekiplerin havadan ve kardan yoğun müdahalelerle dün 09.30 sıralarında kontrol altına alındı.

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İzmir’e giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi: “34’ü orman yangını, 14’ü de orman dışı yangın olmak üzere, arkadaşlarımız bütün yurt çapında 48 yangınla mücadele etti. Bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.

‘EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA ALARM DURUMUNDAYIZ’

Çok sıcaklıkların üst üste seyrettiği İzmir’de, bunun örneğini verecek olursak 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar art arda günleri takip eder hale geldi. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında da çok yoğun bir şekilde alarmdayız. Buralarda da sıcaklıklar çok ciddi bir şekilde yüksek, nem oranları düşük. Rüzgâr hakikaten çok büyük problem. Burada yaşanan konu da buydu zaten. Yani kararsız bir rüzgâr. Tek tarafa değil, birden farklı yönlere alevi ve ateşi götürdüğü için arkadaşlarımız gerçekten çok zorlandılar. Alevlerin arasında kalan arkadaşlar oldu ama çok şükür bütün bu yangınlarda herhangi bir problem yaşamadık.”

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‘YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN’

Yalan haberlere aldırış edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Neden olduğunu anlayamadığımız yüzde 100 yalan olan haberleri gece yarısından sonra dolaşıma soktular. Birçok insan bu yalanlarla beraber sanki yardım ihtiyacı varmış gibi doğal olarak yardıma koştu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ancak biz zaten düzenli olarak gerek sosyal medya gerek diğer resmi hesaplarımızdan açıklama yapıyoruz. O nedenle istirhamımız bu yalanlara kanılmaması. Çok özür dileyerek, bu ahlaksızlığı hiçbir yere sığdıramıyorum. Neye hizmet ediyorlar bilmiyoruz. Herkesin kendi vicdanına bıraktım” dedi.

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ALEVLER DURMAK BİLMEDİ

İzmir Foça’da önceki gün 15.00 sıralarında çıkan orman yangını ise 7.5 saat sonra 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. 500 dönüm alan kül oldu.

Kütahya Gediz’deki ormanlık alanda önceki gün 15.30 sıralarında çıkan orman yangını 7.5 saat sonra kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Musa Işın il sınırlarında 2024 yılının en büyük yangınının yaşandığını dile getirerek, “Hasat döneminde biçerdöverlerin havanın serin olduğu zamanlar su tankeri eşliğinde çalışmaları gerekir. Yangın bu ihmalden kaynaklandı” dedi.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Balıkesir Altıeylül’de önceki gün 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 20 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. 3 şüpheli gözaltına alındı. 2’si serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Antalya Kumluca’daki makilik alanda dün 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda İzmir’den İstanbul yönüne giden otomobil, Balıkesir Susurluk’ta dün 09.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp alev aldı. Alevler ormana sıçradı. Yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Çanakkale Bayramiç’teki ormanlık alanda dün 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdürüldü.