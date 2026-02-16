Bakan Yumaklı'dan CHP'lilere 'ağaç' tepkisi

Haberin Devamı

Muğla'nın Milas ilçesinde kaydedilen ağaç kesme görüntüleri yeni bir polemiğe neden oldu. Söz konusu zeytin ağaçlarının CHP ilçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu iddia edildi.

"CHP'LİLERE SERBEST Mİ?"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. "100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi?" diyen Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler.

"MİLLETİMİZE YALAN SÖYLEMEKTE ÜSTÜNÜZE YOK"

100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi? Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz.

Doğayı korumak; lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur. Gerçek çevrecilik, günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür.

Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.